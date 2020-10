Die Einkaufsmanager in der Schweiz blicken optimistischer auf die zukünftige Wirtschaftsentwicklung.Zürich - Die Stimmung in der Schweizer Industrie hat sich im September etwas aufgehellt. Die Einkaufsmanager in der Schweiz blicken optimistischer auf die zukünftige Wirtschaftsentwicklung. Der für die Industrie berechnete Einkaufsmanager-Index (PMI) stieg saisonbereinigt auf 53,1 nach 51,8 Punkten im Vormonat, wie die Credit Suisse, die den Index zusammen mit dem Branchenverband Procure.ch.

