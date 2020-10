Am Donnerstagmorgen gab Bloomberg den Schaden für die britische Wirtschaft bekannt, der mit einem No-Deal Brexit einhergeht. Die Berichte stützen sich auf den Bericht von Earnest and Yong (EY), dass Finanzunternehmen bereits rund 7.500 Mitarbeiter und Vermögenswerte im Wert von 1,6 Billionen Dollar in die Europäische Union (EU) verlagert haben. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...