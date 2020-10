Der Leiter des Retirement-Geschäftes folgt auf John Anthony, der in den Ruhestand tritt.Zürich - Stephan Wildner wird per 1. Oktober 2020 Managing Director Willis Towers Watson Schweiz. Der Leiter des Retirement-Geschäftes folgt auf John Anthony, der in den Ruhestand tritt. Nach 35 Jahren im Unternehmen und 23 Jahren als Managing Director Willis Towers Watson Schweiz geht John Anthony in den Ruhestand. «Wir möchten uns bei John Anthony für sein langjähriges Engagement bedanken.

