Der Photovoltaik-Hersteller hat mit der Massenproduktion seiner hocheffizienten 550 Watt-Module der "Vertex"-Reihe in seiner Fabrik in der chinesischen Provinz Jiangsu begonnen. Er geht davon aus, mit der Herstellung von 600-Watt-Solarmodule im ersten Quartal des nächsten Jahres zu beginnen.von pv magazine International Trina Solar hat in dieser Woche die Produktion seiner "Vertex"-Solarmodule mit einer Leistung von 550 Watt in seiner neuen Fabrik in Yancheng in der chinesischen Provinz Jiangsu aufgenommen. "Die Massenproduktion des 550-Watt-Moduls ist ein Meilenstein bei der Beschleunigung der ...

