Ähnlich wie am Vortag, neigt auch der Franken im Mittagshandel wieder etwas zur Stärke.Frankfurt am Main - Der Euro ist am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar leicht gestiegen. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1759 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Ähnlich wie am Vortag, neigt auch der Franken im Mittagshandel wieder etwas zur Stärke. Bereits zur Wochenmitte hatte er im Handelsverlauf etwas stärker unter Aufwertungsdruck gestanden. So kostet ein Euro aktuell...

