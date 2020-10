Impact Metrics sind neuer Meilenstein in der Transparenz nachhaltiger Investments.Zürich - Anleger, die Wert darauf legen, was ihr Geld bewirkt, haben mit den neuen Features bei Yova jetzt die Möglichkeit, auf einen Blick zu sehen, welche Wirkung ihr Investment erzielt. Dazu zählen die Daten über CO2-Einsparung der investierten Unternehmen, der Anteil der Frauen in Führungspositionen im Portfolio, der Anteil Strom, den die Unternehmen aus Erneuerbarer Energie nutzen sowie die...

Den vollständigen Artikel lesen ...