Eine von der GVZ und ti&m entwickelte Hydranten Finder App zeigt über GPS alle Hydranten in einem Umkreis von 500 Meter an.Zürich - Bei einem Brand zählt für die Feuerwehr jede Sekunde. Eine wichtige Aufgabe bei der Planung eines Einsatzes ist es, die am nächsten gelegenen geeigneten Hydranten schnell zu finden. Dies ist oft nicht einfach, da die Hydranten durch Gegenstände, Autos oder auch Hecken verdeckt sein können. Insbesondere in der Nacht und bei schlechtem Wetter kann daher wertvolle Zeit verloren gehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...