Während der Photovoltaik-Zubau im August 2020 wiederum mehr als 400 MW ausmacht, dümpelt die Windenergie an Land bei 109 MW herum. Offshore wurde im August sogar keine einzige Windenergie-Anlage neu errichtet. Der deutschlandweite Photovoltaik-Zubau im August 2020 lag laut der Statistik der Bundesnetzagentur bei 409 MW. Damit erreicht der Photovoltaik-Zubau wie in den Vormonaten wieder ein Niveau über 400 MW. Insgesamt sind in diesem Jahr bis August nun 3,2 GW an neuer Photovoltaikleistung installiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...