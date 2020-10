Unter Druck stand das britische Pfund. Auslöser war die Entscheidung der EU-Kommission, rechtliche Schritte gegen Grossbritannien einzuleiten. Hintergrund sind der Brexit und die Verhandlungen über ein neues Handelsabkommen.Frankfurt am Main - Der Eurokurs hat am Donnerstag zum US-Dollar leicht angezogen. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1739 Dollar und damit etwas mehr als im frühen Handel. Zum Schweizer Franken verlor der Euro allerdings etwas an Wert. Er fiel unter die Marke von 1,08 Franken zurück und notiert zum Berichtszeitpunkt bei 1,0787 Franken. Der Dollar musste derweil die Marke von...

Den vollständigen Artikel lesen ...