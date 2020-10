Gebremst auch von mässigen Wirtschaftsdaten stand der Dow zuletzt nur noch mit 0,18 Prozent im Plus bei 27 830,91 Zählern.New York - Das gute Stimmungsbild an der Wall Street ist am Donnerstag früh wieder verblasst. Erst hiess es, neue Hoffnungen auf ein baldiges Konjunkturprogramm stützten, und so lag der Dow Jones Industrial im Frühhandel mit fast einem Prozent im Plus. Wie schon am Vortag verliess die Anleger aber knapp über der Marke von 28 000 Punkten der Mut, weiter zuzugreifen. Gebremst auch von mässigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...