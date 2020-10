Genf - In der Gruppenphase der UEFA-Champions-League spielt Fußball-Bundesligist RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain, Manchester United und Basaksehir Istanbul in Gruppe H. Das wurde von der UEFA am Donnerstagabend in Genf ausgelost. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

