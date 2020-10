Berlin - Erstmals seit Ende April gibt es in Deutschland wieder konstant über 2.000 Corona-Neuinfektionen pro Tag. Das geht aus direkten Abfragen bei den 401 kreisfreien Städten und Landkreisen hervor, die seit Anfang März täglich von der dts Nachrichtenagentur ausgewertet werden.



Demnach wurden am Donnerstag 2.690 Neuinfektionen registriert, der Durchschnittswert für die letzten sieben Tage stieg damit um 108 auf 2.034. Laut Schätzungen gibt es derzeit knapp 25.000 aktiv Infizierte in Deutschland, der Anteil an Intensivpatienten bleibt aber mit rund 1,5 Prozent vergleichsweise gering. Im Mai und Juni lag der entsprechende Wert bei fast zehn Prozent. Die Sterberate stieg in den letzten Tagen deutlich an, von einem Tief von 0,2 Prozent Anfang September auf nunmehr 0,7 Prozent. Im Mai und Juni starben aber im Verhältnis der Neuinfektionen im Zeitraum von jeweils 14 bis 21 Tagen zuvor noch fünf bis sechs Prozent.

