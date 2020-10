Dem Doppeljubiläumsmessejahr wurde in diesem Jahr eine besondere "Krone" aufgesetzt: Unter Auflage eines Corona-Infektionsschutzkonzepts geht das Messeduo expoSE und expoDirekt vom 18. bis 19. November 2020 in der Messe Karlsruhe an den Start. Foto © VSSE e.V. / Jürgen Rösner Auf der 25. expoSE - Europas Leitmesse für die Spargel- und Beerenproduktion...

