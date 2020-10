Um seine Möglichkeiten weiter auszudehnen und der Industrie verderblicher Waren in Südafrika zu dienen, eröffnet Maersk mit seinem Partner sein zweites zweckbestimmtes Kühllager in Südafrika, in Hammersdale, nahe des Hafens von Durban, das speziell für dieses Kundensegment eingerichtet wurde und nach einem minimalen Kohlenstofffußabdruck strebt. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...