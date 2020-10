Der japanische Markt litt ebenso wie andere Handelsplätze unter der Nachricht, dass sowohl US-Präsident Donald Trump als auch seine Ehefrau positiv auf Corona getestet wurden.Tokio / Hongkong / Shanghai - Am japanischen Aktienmarkt haben die Kurse am Freitag nach der Zwangspause am Vortag nachgegeben. Der Markt litt ebenso wie andere Handelsplätze unter der Nachricht, dass sowohl US-Präsident Donald Trump als auch seine Ehefrau positiv auf Corona getestet wurden. Die Marktplätze in China und Hongkong blieben feiertagsbedingt weiter geschlossen.

