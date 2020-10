Das Startup bietet eine Kapitalbeschaffungsplattform, die sich sowohl an Investoren wie auch Unternehmen richtet.Zürich - Pepicon, das FinTech-Unternehmen aus Stockholm, Schweden, feierte am Dienstag, 22. September seinen Markteintritt in der Schweiz mit einem virtuellen Launch-Event. Das Startup bietet eine Kapitalbeschaffungsplattform, die sich sowohl an Investoren wie auch Unternehmen richtet, um die heute noch sehr ineffizienten und unstrukturierten Finanzierungsprozesse zu optimieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...