Allen voran waren gestern Emittenten aus dem Financial Segment am EUR Credit Primärmarkt aktiv. CaixaBank emittierte eine Perpetual (NC7,5) EUR 750 Mio. AT1 Anleihe bei einem Kupon von 5,875 % (erwartetes Rating: BB). Mizuho Financial Group platzierte eine Dualtranche Anleihe (A: EUR 500 Mio., MS+65 BP, 5J, Green; B: EUR 1 Mrd., MS+93 BP, 10J) mit erwarteten Ratings von A1/A-. Sowohl National Bank of Greece (EUR 500 Mio., Emissionsrendite von 2,875 %, 6NC5; erwartete Ratings: Caa1/ B/CCC-) als auch Banque Fed Cred Mutuel (EUR 750 Mio., MS+47 BP, 7J; erwartete Ratings: Aa3/A/AA-) emittierten jeweils eine grüne Senior Preferred Anleihe. Insbesondere der Deal von Banque Fed Cred Mutuel verzeichnete dabei ein solides Orderbuch von über EUR 4,25 Mrd., während das von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...