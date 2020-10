Zürich (awp) - Der Industriekonzern ABB baut das Robotik-Geschäft mit dem Kauf der niederländischen Codian Robotics B.V. aus. Die auf den Bau von so genannten Deltarobotern spezialisierte Firma mit Sitz in Ede beschäftigt weltweit 20 Mitarbeitende, wie es am Freitag in einer Mitteilung heisst. Codian Robotics stelle Roboter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...