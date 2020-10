Der britische Wohnungsbauminister Robert Jenrick äußerte sich in der letzten Stunde zu einigen Brexit Punkten und sagte, dass es noch einige sehr wichtige Fragen zu klären gibt. Weitere Zitate: Es ist noch zu früh, um zu sagen, was die Gespräche zwischen Johnson und von der Leyen am Samstag bedeuten. Es gibt in Bezug auf Brexit viel zu tun, und es ...

