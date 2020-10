FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.10.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 66 (74) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS WILLIAM HILL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 272 (200) PENCE - BERENBERG RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 230 (210) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1117 (1120) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2650 (2450) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES JOHNSON MATTHEY TARGET TO 3200 (3100) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES REDROW PRICE TARGET TO 500 (482) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INTERTEK TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 6630 (4300) PENCE - GOLDMAN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 449 (439) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 240 (165) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES WINCANTON PRICE TARGET TO 340 (320) PENCE - 'BUY' - MAINFIRST CUTS ROLLS-ROYCE TO 'HOLD' (BUY) - MORGAN STANLEY CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 520 (550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES IMI TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 1260(1100)P - RBC CUTS GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 850 (950) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 345 (340) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 375 (335) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN CUTS BP PRICE TARGET TO 500 (530) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - RPT/GOLDMAN CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 1740 (1810) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 149 (265) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1116 (1015) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

