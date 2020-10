Für den FC Bayern München endete am vergangenen Sonntagabend eine eindrucksvolle Serie. Mit der ersten Niederlage seit dem 7. Dezember 2019 - damals rutschten die Münchener gegen die Borussia aus Mönchengladbach mit 1:2 aus - kassierte der FCB die erste Pleite im Jahr 2020. Schon ein paar Tage später waren Kimmich & Co. jedoch wieder obenauf und entschieden den Super-Cup gegen den BVB für sich. Doch die Überleitung zu den Märkten ist dennoch gelungen, schließlich endete mit dem September auch für die Aktienindizes eine nette Serie. Fünf Monate in Folge konnten Dax und Konsorten im Gewinn beenden, bevor die Nummer 9 auf dem Kalenderblatt kurzen Prozess mit den Kursen machte. Denn: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...