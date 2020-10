Die Windkraft-Anlagen haben rund ein Viertel des Stroms erzeugt, der in diesem Jahr bislang aus der Steckdose kam. Auch die Photovoltaik-Anlagen legten im Vergleich zum Vorjahr nochmal deutlich zu - nach drei Quartalen kommt die Photovoltaik auf einen Anteil von fast 13 Prozent.Der Anteil der erneuerbaren Energien in den ersten drei Quartalen des Jahres lag mit rund 190 Terawattstunden bei etwa 52,7 Prozent an der Nettostromerzeugung. Allein die in Deutschland installierten Windkraftanlagen erzeugten demnach 94,6 Terawattstunden, wie aus der Analyse von Energy Charts vom Fraunhofer ISE hervorgeht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...