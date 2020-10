In seinem Positionspapier verlangt der Bundesverband Erneuerbare Energie auch eine Fokussierung auf inländische Produktionskapazitäten, auch wenn ein Teil des Bedarfs an grünem Wasserstoff exportiert werden muss. Zudem müssen die Ausbauziele für Photovoltaik, Windkraft und Co. so angepasst werden, dass genügend Ökostrom zur Erzeugung des grünen Wasserstoffs vorhanden ist.Sofortige Maßnahmen hat der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) in einem Positionspapier zur Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung gefordert. Es müsse darum gehen, erneuerbare Energien für die Erzeugung von grünem ...

