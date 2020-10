Die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump hat Europas Aktienmärkte am Freitag nicht nachhaltig belastet.Paris / London - Die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump hat Europas Aktienmärkte am Freitag nicht nachhaltig belastet. Die wichtigsten Indizes grenzten anfängliche Verluste deutlich ein oder drehten sogar ins Plus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss lediglich 0,10 Prozent tiefer bei 3190,93 Punkten, nachdem er im frühen Handel noch um fast 1,5 Prozent abgesackt war.

