Nach der vor allem für ihn desaströsen Debatte verschafft er sich medial Luft, da das bestimmende Thema jetzt sein Gesundheitszustand ist.Nur schon die Tatsache, dass die Coronaerkrankung des Präsidenten der Vereinigten Staaten Anlass zur Spekulation gibt, das Ganze könnte inszeniert sein, um eine Wahlniederlage abzuwenden zeigt, wohin Donald Trump sein Land und die Welt geführt hat: In moralisch zuvor unvorstellbare Abgründe, abseits aller Realpolitik. Von Helmuth Fuchs In einem bisherigen Tiefpunkt in der jüngeren Geschichte...

Den vollständigen Artikel lesen ...