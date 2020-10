Berlin - Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Peter Weiß, hat die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für einen Rechtsanspruch auf Homeoffice an 24 Tagen im Jahr zurückgewiesen. "Einen echten Rechtsanspruch könnte es ja nur für einen Teil der Arbeitnehmerschaft geben. Doch dann würde man ein Zwei-Klassen-System im Arbeitsrecht errichten", sagte Weiß der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).



"Das wäre ungerecht und deshalb geht so etwas nicht", so der CDU-Politiker. "Dass Arbeitgeber einen Wunsch auf Homeoffice ernsthaft prüfen, das sollte selbstverständlich werden", fügte Weiß hinzu.

