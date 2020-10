Premierministerin Jacinda Ardern hat erklärt, dass Aukland in Anbetracht der Tatsache, dass es in der Stadt seit 10 Tagen keinen Fall von COVID-19 innerhalb der Bevölkerung mehr gegeben hat, zur Alarmstufe 1 übergehen wird. Auckland befand sich 12 Tage lang unter Alarmstufe 2, nachdem es am 24. September von Stufe 2,5 herabgestuft worden war, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...