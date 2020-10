Während der Coronavirus-Pandemie sollte es keine Steuererhöhungen geben, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Montag in einer Erklärung. Die Wirtschaft kämpft mit der zweiten Welle des Virus. Am Montag wurden 1.382 Neuinfektionen gemeldet, so dass sich die Gesamtzahl auf 300.619 erhöht hat. Die Zahl der Todesopfer stieg um 5 auf 9.534. ...

