"Von Normalität zu sprechen, wäre noch etwas verfrüht. Aber es mehren sich die Anzeichen, dass zumindest eine gewisse Normalisierung der Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten einkehrt.""Von Normalität zu sprechen, wäre noch etwas verfrüht. Aber es mehren sich die Anzeichen, dass zumindest eine gewisse Normalisierung der Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten einkehrt. Denn traditionelle Zusammenhänge stehen wieder im Vordergrund. Der Input in unser hauseigenes Makromodell, insbesondere Konjunktur- und monetäre Indikatoren, produziert somit wieder aussagekräftige Ergebnisse...

Den vollständigen Artikel lesen ...