FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 230 (210) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1580 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 970 (940) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2750 (2550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1350 (1270) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1080 (1000) PENCE - 'BUY' - HSBC STARTS IWG WITH 'BUY' - PRICE TARGET 345 PENCE - JEFFERIES CUTS JUPITER FUND TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - JEFFERIES CUTS MAN GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - JEFFERIES INITIATES CMC MARKETS WITH 'HOLD' - TARGET 340 PENCE - JEFFERIES INITIATES IG GROUP WITH 'BUY' - TARGET 960 PENCE - JPMORGAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 530 (660) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3950 (4200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2650 (2550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES SUMO GROUP PRICE TARGET TO 300 (230) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES EXPERIAN TO 'OVERWEIGHT'('EQUAL-W.') TARGET 3330(2820)P - PEEL HUNT RAISES 4IMPRINT GROUP TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 2200 PENCE - UBS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1025 (1060) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'BUY'



