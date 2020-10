Die Nachricht von US-Präsident Donald Trumps gesundheitlicher Erholung hat die wichtigsten europäischen Aktienmärkte am Montag ins Plus befördert.Paris / London - Die Nachricht von US-Präsident Donald Trumps gesundheitlicher Erholung hat die wichtigsten europäischen Aktienmärkte am Montag ins Plus befördert. Gegen Mittag notierte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,68 Prozent höher bei 3212,77 Punkten. Der französische Cac 40 stieg zuletzt um 0,86 Prozent auf 4866,32 Punkte. Der britische FTSE 100 gewann 0,74 Prozent auf 5945,96 Zähler.

