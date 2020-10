München - Der brasilianische Mittelfeldspieler Douglas Costa kehrt zum FC Bayern München zurück. Der Flügelspieler, der bereits von 2015 bis 2017 für den deutschen Rekordmeister aufgelaufen war, werde für diese Saison von Juventus Turin ausgeliehen, teilten die Bayern am Montag mit.



Costa war 2017 zu dem italienischen Traditionsklub gewechselt. "Douglas wird uns auf den für unser Spiel wichtigen Außenbahnen stärken", sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidžic. Mit Serge Gnabry, Leroy Sané, Kingsley Coman, Jamal Musiala und Douglas Costa sei man da jetzt "top besetzt". Das gebe dem Trainer die Möglichkeit, die individuellen Einsätze sinnvoll zu dosieren.



"Douglas kennt den FC Bayern und wird sich sehr schnell wieder zurechtfinden", so Salihamidžic weiter. Costa kam für die Bayern bisher in 77 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei 14 Tore. Weitere Neuverpflichtungen des Rekordmeisters kurz vor dem Ende des Transferfensters sind unter anderem Eric Maxim Choupo-Moting von Paris Saint-Germain sowie Marc Roca von Espanyol Barcelona.

