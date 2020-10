Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial gewinnt am Montag in der ersten Handelsstunde 0,94 Prozent auf 27 942,96 Punkte.New York - Nachrichten über die gesundheitliche Erholung des US-Präsidenten Donald Trump haben den US-Börsen zum Wochenstart Rückenwind geben. Bereits in Japan und Europa hatten die Aktienmärkte von der dadurch wieder schwindenden politischen Unsicherheit profitiert, die am Freitag in weiten Teilen der Börsenwelt noch für Verluste gesorgt hatte. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial gewann...

Den vollständigen Artikel lesen ...