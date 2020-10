Calibrant Energy soll Kunden umfassende Energy-as-a-Service-Lösungen ohne Vorlaufkosten bieten. Das Portfolio umfasst Photovoltaik- und integrierte Speicherlösungen sowie Hybridsysteme, Microgrids oder Kraft-Wärme-Kopplung.Die Green Investment Group (GIG) von Macquarie sowie Siemens Industry, Inc. und Siemens Financial Services (SFS) haben am Montag das Joint Venture Calibrant Energy gegründet. Es solle dezentrale Energielösungen für Unternehmen, Industrie, Kommunen, Universitäten, Schulen und Krankenhäuser in den USA vor Ort und ohne Vorlaufkosten ermöglichen, hieß es von Siemens. Diese sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...