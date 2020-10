Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und ein No-Deal Brexit mit der Europäischen Union (EU) könnten das Bruttoinlandsprodukt Großbritanniens ein Jahrzehnt lang jährlich rund 134 Mrd. GBP (174 Mrd. USD) kosten, stellte die Kanzlei Baker & McKenzie in einem Forschungsbericht mit dem Titel "The Future of UK Trade" fest. Wichtige Zitate "Der COVID-19-Ausbruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...