Der aktuelle CEO der Glarner Kantonalbank folgt auf Pascal Niquille, der im Mai 2021 in Pension geht.Zug - Der Bankrat der Zuger Kantonalbank hat Hanspeter Rhyner (52) zum neuen CEO gewählt. Er folgt auf Pascal Niquille, der nach über elf Jahren als CEO der Bank im Mai 2021 in Pension geht. Hanspeter Rhyner ist seit 2013 CEO der Glarner Kantonalbank. Unter seiner Führung hat die Bank eine duale Geschäftsstrategie initiiert und umgesetzt, respektables Wachstum erzielt und sich als Vorreiterin in...

