Japans Produktionslücke, die die Differenz zwischen der tatsächlichen und der potenziellen Produktion einer Volkswirtschaft misst, brach im zweiten Quartal um 4,83% ein, wie eine Schätzung der Bank of Japan (BOJ) am Montag zeigte. Die Produktionslücke fiel zum ersten Mal seit 2016 in den negativen Bereich. In ihrem letzten Bericht schätzte die BOJ ...

