Der australische Vize-Premierminister (PM) Michael McCormack wird am Dienstag weitere 7,5 Milliarden Dollar an neuen Ausgaben für die Verkehrsinfrastruktur im Bundeshaushalt ankündigen, berichtete die Australian Associated Press (AAP) am Montag. McCormack, der auch der Infrastruktur-, Verkehrs- und Regionalminister ist, sagte: "Wir wollen sicherstellen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...