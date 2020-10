Die neunte Runde der Verhandlungen zwischen der Europäischen Kommission und Großbritannien (GB) wurde am Freitag ohne bedeutenden Fortschritt abgeschlossen und am Samstag teilten die Präsidentin der Kommission, Ursula von der Leyen, und der Premierminister von Großbritannien, Boris Johnson, mit, dass "es bedeutende Lücken gibt" in der Verhandlung über die...

Den vollständigen Artikel lesen ...