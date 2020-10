Der Stahlkocher hat es nicht leicht. Trotzdem könnte die Aktie von thyssenkrupp ISIN: DE0007500001 jetzt wieder interessant sein. Die charttechnische Unterstützung bei 4,00 Euro wurde am Freitag unterschritten, aber es gab am Montag eine kräftige Gegenbewegung, die bis 4,178 Euro reichte. Der erste Schritt in Richtung Norden ist damit gemacht. Jetzt wird sich entscheiden, ob der Fahrstuhl wieder aus dem Keller kommt. Der Fahrstuhl aus dem Keller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...