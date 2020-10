Die in Wien gelistete VST Building Technologies AG hat sich in Dänemark drei Rohbauaufträge mit einem Gesamtvolumen von rund 3,8 Mio. Euro gesichert. In Aarhus realisiert VST ein Neubauprojekt im Wohnimmobilienbereich mit 100 Einheiten, in dessen Rahmen VST knapp 9.400 Quadratmeter VST- Wände, rund 6.500 Quadratmeter VST-Decken sowie weitere Baukomponenten liefert. Die geplante Bruttogeschossfläche beläuft sich dabei auf 6.518 Quadratmeter. Das Gebäude hat einen runden Grundriss und variiert in der Höhe von 3 Stockwerken im Süden bis zu 7 Stockwerken im Norden, wodurch das Tageslicht optimal genutzt wird. Das Projekt soll im September 2021 bezugsfertig sein. Darüber hinaus wurden für ein weiteres Wohnimmobilienprojekt mit einer Bruttogeschossfläche von 2.800 Quadratmetern in Roskilde ...

