Wofür Jesus noch 40 Tage brauchte (von der Auferstehung bis zu seiner Himmelfahrt), erledigt Donald Trump gleich in einem Aufwisch.Wofür Jesus noch 40 Tage brauchte (von der Auferstehung bis zu seiner Himmelfahrt), erledigt Donald Trump gleich in einem Aufwisch. Spitaleinlieferung, drei Tage Ringen mit dem Coronavirus, wundersame Heilung, heroischer Sieg von "The Donald" und pompöses Salutieren des wegfliegenden Helikopters "Marine 1" von der Treppe des weissen Hauses aus. Auch wenn er sich erfolgreich 5 Mal dem Militärdienst...

Den vollständigen Artikel lesen ...