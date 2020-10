Der Euro profitierte von der gestiegenen Risikoneigung an den Finanzmärkten. Die Nachricht von US-Präsident Donald Trumps gesundheitlicher Erholung sorgt dort für etwas Zuversicht.Frankfurt - Der Eurokurs ist am Dienstag kurzzeitig bis auf 1,18 US-Dollar gestiegen. Am Vormittag fiel er dann aber wieder zurück und notierte zuletzt bei 1,1771 Dollar. Die Gemeinschaftswährung konnte damit aber ihre Vortagesgewinne weitgehend verteidigen. Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro leicht ab und notierte zuletzt bei 1,0771 Franken nach 1,0788 Franken am frühen...

