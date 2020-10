Der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft warnt vor einem Förderstopp für jede dritte PV-Anlage in Bayern. Noch haben viele Eigentümer ihre Anlagen nicht beim Marktstammdatenregister gemeldet. 200.000 PV-Anlagen in Bayern droht ein Vergütungsstopp. Darauf weist der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) hin. Demnach hätten erst zwei Drittel aller Eigentümer die erforderliche Meldung an das Marktstammdaten-Register abgegeben. "Es wäre doch ein Jammer, wenn die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...