Die Anleger an den Börsen Europas haben sich am Dienstag zurückgehalten.Paris / London - Die Anleger an den Börsen Europas haben sich am Dienstag zurückgehalten. Die Unsicherheit um die jüngste Zunahme der Covid-19-Neuinfektionen sowie um das US-Konjunkturpaket und das angestrebte Handelsabkommen der EU mit Grossbritannien dämpfe derzeit das Kaufinteresse der Anleger, hiess es von Börsianern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,11 Prozent auf 3216,76 Punkte.

