Bis 2030 strebt der süddeutsche Energiekonzern die Halbierung seiner CO2-Emissionen an. Dazu sollen auch Fuel-Switch-Optionen geprüft werden. EnBW hat ein umfassendes Maßnahmepaket zur ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Nachhaltigkeit verabschiedet.EnBW will seine Strategie noch stärker an Nachhaltigkeitskriterien ausrichten. "Wir werden jede Entscheidung und jede Investition daran messen und dadurch unser zukünftiges Wachstum fest mit Nachhaltigkeit verbinden", erklärte EnBW-Chef Frank Mastiaux. Ein umfassendes Maßnahmenpaket habe der Vorstand dem Aufsichtsrat vorgestellt und werde in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...