Der Euro profitierte von der gestiegenen Risikoneigung an den Finanzmärkten. Die Nachricht von US-Präsident Donald Trumps gesundheitlicher Erholung sorgt dort für etwas Zuversicht.Frankfurt - Der Eurokurs ist am Dienstag zeitweise über 1,18 US-Dollar gestiegen. Am späteren Nachmittag notierte er mit 1,1793 Dollar nur knapp darunter. Die Gemeinschaftswährung knüpfte damit an ihre Vortagesgewinne an. Zum Franken bewegte sich der Euro derweil nur wenig. Das EUR/CHF-Währungspaar lag am frühen Abend bei 1,0779 nach 1,0788 am Morgen bzw. 1,0786 am Vorabend. Für USD/

