Berlin - Aaron Sagui, Gesandter der Botschaft des Staates Israel in Deutschland, erwartet einen regen Austausch zwischen dem israelischen Außenminister Gabi Aschkenasi und Abdullah bin Sajid, Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, bei ihrem ersten Treffen in Berlin. Beide Staaten hätten viel gemeinsam: "Wir sind nicht nur politisch wichtige Akteure im Nahen Osten, sondern auch wirtschaftlich und technologisch", sagte er der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben).



Gemeinsam ließen sich viele Synergien herstellen. Davon würden nicht nur Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate, sondern auch anderen Nationen im Nahen Osten profitieren. Die Kooperation könne ein positives Beispiel sein, dem andere Länder folgen könnten. An die möglichen Gegner dieser Partnerschaft richtete der Gesandte folgende Botschaft: "Wir werden gegen jeden zusammenstehen, der wie Iran versucht, uns voneinander zu trennen. Gemeinsam sind wir stärker."

