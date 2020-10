Europas Aktienmärkte haben am Dienstag ihre Verluste aus dem frühen Handel rasch abgeschüttelt und anschliessend klar zugelegt.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag ihre Verluste aus dem frühen Handel rasch abgeschüttelt und anschliessend klar zugelegt. Der EuroStoxx 50 kletterte am Nachmittag auf den höchsten Stand seit gut zwei Wochen. Etwas darunter ging der Leitindex der Eurozone dann aus dem Handel und verbuchte dabei ein Plus von 0,41 Prozent auf 3233,30 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es...

Den vollständigen Artikel lesen ...