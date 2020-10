Der Einzelhandelssektor könnte in den nächsten Monaten eine ungleichmäßige Erholung erleben, so Julia Goh, Senior Economist bei der UOB Group, und Loke Siew Ting, Economist. Wichtige Zitate "Die Einzelhandelsumsätze in Singapur fielen im August 2020 um 5,7% y/y - ein geringerer Rückgang im Vergleich zu den -8,5% y/y im Juli. Ohne Berücksichtigung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...